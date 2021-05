Riforma pensioni 2021 | Cazzola boccia la proposta di Tridico via dai 62 63 anni e 67

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Le ultime considerazioni sulladellegiungono dal Prof Giulianoche in un suo recente editoriale su Smartmag spiega le ragioni per le quali si dice contrario,ndolo, al pensionamento che definisce ‘a rate’ proposto dal Presidente Inps Pasquale. La discussione sul post quota 100 si fa sempre più calda in quanto é prossima la scadenza della misura e nonostante le promesse ed il pressing dei sindacati nei confronti del Mninistro Orlando ad oggi non vi é ancora una data di ripresa del ‘cantiere previdenziale’ . Tante le proposte su cui si discute e mentre i sindacati sul post quota 100 puntano a diverse richieste, e due in particolare trovano ampio accoglimento tra i lavoratori, parliamo della quota 41 indipendentemente dall’età anagrafica e della flessibilità in ...