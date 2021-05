Riccione, preside vieta i tacchi a scuola: “Troppe cadute, vogliamo tutelarci” (Di venerdì 7 maggio 2021) Riccione, preside vieta i tacchi a scuola: “Non vogliamo cause per incidenti” Il preside di una scuola di Riccione vieta i tacchi per evitare “cause per incidenti”: ne dà notizia il Corriere Romagna, che racconta come all’ingresso degli edifici dell’Istituto comprensivo Zavalloni, che comprende scuole dell’infanzia, primarie e medie, sia improvvisamente apparso un cartello di divieto con il disegno di un tacco al suo interno. A spiegare il perché di tale decisione è stato lo stesso dirigente scolastico, Nicola Tontini: “È un’indicazione che diamo ai genitori, personale e fornitori, in quanto succedono infortuni di vario tipo per questo la scuola dà delle regole da rispettare da parte ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021): “Noncause per incidenti” Ildi unadiper evitare “cause per incidenti”: ne dà notizia il Corriere Romagna, che racconta come all’ingresso degli edifici dell’Istituto comprensivo Zavalloni, che comprende scuole dell’infanzia, primarie e medie, sia improvvisamente apparso un cartello di divieto con il disegno di un tacco al suo interno. A spiegare il perché di tale decisione è stato lo stesso dirigente scolastico, Nicola Tontini: “È un’indicazione che diamo ai genitori, personale e fornitori, in quanto succedono infortuni di vario tipo per questo ladà delle regole da rispettare da parte ...

