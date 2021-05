Resident Evil Village: un giocatore italiano lo ha finito in circa 100 minuti – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Un giocatore italiano ha già finito Resident Evil Village in circa 100 minuti, ecco il Video completo della speedrun.. Quest’oggi molti giocatori potranno mettere le mani sulla propria copia di Resident Evil Village, il nuovo gioco horror di Capcom. Nel corso della giornata sempre più appassionati potranno iniziare il gioco e vedere le prime fasi, esplorando con calma l’oscuro mondo ideato dalla compagnia di Osaka. C’è però qualcuno che lo ha già finito e non in modo normale: un giocatore italiano, noto come Dot Dot su YouTube, lo ha completato in poco più di 100 minuti. Sì, una speedrun any% … Video ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Unha giàin100, ecco ilcompleto della speedrun.. Quest’oggi molti giocatori potranno mettere le mani sulla propria copia di, il nuovo gioco horror di Capcom. Nel corso della giornata sempre più appassionati potranno iniziare il gioco e vedere le prime fasi, esplorando con calma l’oscuro mondo ideato dalla compagnia di Osaka. C’è però qualcuno che lo ha giàe non in modo normale: un, noto come Dot Dot su YouTube, lo ha completato in poco più di 100. Sì, una speedrun any% …...

Advertising

Heartbeat_Noise : Finita la demo di Resident Evil: Village (fatte entrambe le sezioni). Chi pensavo fosse Madre Miranda VS. Chi è da… - Eurogamer_it : #REVillage avrebbe dovuto avere 'dozzine di sorelle' e non solo le tre figlie di Lady Dimitrescu. - GAMESTOREbz : RESIDENT EVIL VIII VILLAGE + BONUS PREORDER !!!! DISPONIBILE !! 69.99€ !! Vieni a provarlo al GAME STORE !!!… - spaziogames : Caricamenti record su PS5 per #ResidentEvilVillage - Nextplayer_it : Resident Evil Village è finalmente disponibile -