Positivo al Covid viola la quarantena e passeggia: colto in flagrante dai carabinieri e denunciato (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo è stato denunciato per inosservanza delle misure restrittive anti Covid dopo che, nonostante il contagio, è uscito dalla sua abitazione circolando tranquillamente in pubblico Sarebbe dovuto rimanere in casa in quarantena fino alla completa negatività al Covid ma invece ha deciso di uscire dalla sua abitazione e circolare in pubblico come niente fosse, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo è statoper inosservanza delle misure restrittive antidopo che, nonostante il contagio, è uscito dalla sua abitazione circolando tranquillamente in pubblico Sarebbe dovuto rimanere in casa infino alla completa negatività alma invece ha deciso di uscire dalla sua abitazione e circolare in pubblico come niente fosse, L'articolo NewNotizie.it.

