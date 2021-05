“Perché è finita con Aka7even”. Martina Miliddi di Amici, finalmente la verità sull’ex fidanzato (Di venerdì 7 maggio 2021) La loro storia è stata spesso al centro di questa edizione di Amici. Ma ora tra Aka7even e Martina Miliddi è finita. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha anche dedicato una canzone, “Mi manchi”, alla sua ex, ma la ballerina ha fatto capire che non c’è alcuna possibilità di tornare insieme. E poi per Aka sembra già spuntata un’altra storia. A svelarla è stato il fratello di un’altra concorrente, Serena. “Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena” è la frase incriminata, seguita da un eloquente emoticon a cuore. E addirittura il fratello di Serena si è spinto oltre, immaginando il futuro: “Ti ci vedo come cognato”. Intanto, però, Martina e Aka7even si sono salutati in modo piuttosto freddo. E la ballerina ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) La loro storia è stata spesso al centro di questa edizione di. Ma ora tra. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha anche dedicato una canzone, “Mi manchi”, alla sua ex, ma la ballerina ha fatto capire che non c’è alcuna possibilità di tornare insieme. E poi per Aka sembra già spuntata un’altra storia. A svelarla è stato il fratello di un’altra concorrente, Serena. “Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena” è la frase incriminata, seguita da un eloquente emoticon a cuore. E addirittura il fratello di Serena si è spinto oltre, immaginando il futuro: “Ti ci vedo come cognato”. Intanto, però,si sono salutati in modo piuttosto freddo. E la ballerina ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla ...

