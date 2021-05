Nove dei 'club della Super League' si scusano con la Uefa. La Juve non cede (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, Nove dei 12 club coinvolti nel cosiddetto progetto di 'Super League' hanno presentato alla Uefa una "dichiarazione di impegno del club" che definisce la posizione delle società, compreso il loro impegno alle competizioni Uefa per club e alle competizioni nazionali per club. Lo comunica in una nota la stessa Uefa che informa di aver convocato un pannello di emergenza del suo Comitato Esecutivo, che ha preso in debita considerazione lo spirito e il contenuto della "Dichiarazione di impegno del club" e ha deciso di approvare varie azioni, misure e impegni presi dai club. Una conferma formale degli impegni e delle modalità di ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo,dei 12coinvolti nel cosiddetto progetto di 'Super' hanno presentato allauna "dichiarazione di impegno del" che definisce la posizione delle società, compreso il loro impegno alle competizionipere alle competizioni nazionali per. Lo comunica in una nota la stessache informa di aver convocato un pannello di emergenza del suo Comitato Esecutivo, che ha preso in debita considerazione lo spirito e il contenuto della "Dichiarazione di impegno del" e ha deciso di approvare varie azioni, misure e impegni presi dai. Una conferma formale degli impegni e delle modalità di ...

