Mercato Inter, affare low cost per il dopo Handanovic (Di venerdì 7 maggio 2021) I dirigenti Interisti cercano un portiere con cui sostituirlo e secondo la Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni avrebbero posato gli occhi su Peter Gulacsi , 30enne numero uno ungherese del ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 7 maggio 2021) I dirigentiisti cercano un portiere con cui sostituirlo e secondo la Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni avrebbero posato gli occhi su Peter Gulacsi , 30enne numero uno ungherese del ...

Advertising

Gazzetta_it : .@Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Poi mercato, stadio e sponsor - capuanogio : #Zhang ha messo i paletti, tagli necessari ai costi dell'#Inter e può partire anche un big. #Lukaku, #Bastoni e… - annalisapanello : RT @mirkonicolino: (#SkySport) #Zhang ha illustrato oggi il progetto dell'#Inter: per la continuità e la 'serenità' dell'ambiente, è necess… - lucapagni : Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha riunito i manager e ha annunciato, rosso da 200 milioni in bilancio, tagli… - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Il @FCBayern spinge in fascia per @AchrafHakimi ???????? -