Lukaku | “Ibrahimovic vuole vincere per sé | io per l’Inter | Ronaldo per la Juve

Inter, Romelu Lukaku parla dello Scudetto, del rapporto con Conte e con Zlatan Ibrahimovic: "Lui vuole vincere per sé". Grande protagonista dello Scudetto dell'Inter, Romelu Lukaku si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera parlando della sua sfera privata, del suo rapporto con Antonio Conte e del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Inter, Lukaku: "Il titolo è della squadra, dei tifosi, non mio" Nella prima parte della sua lunga intervista, Lukaku ha parlato dello Scudetto conquistato dall'Inter. Per molti lui è il calciatore-chiave di questa stagione dei nerazzurri, l'incarnazione del pensiero calcistico del tecnico Antonio Conte. "Il titolo è della squadra, del club, dei tifosi, non mio. Non è ...

