Lombardia zona gialla | Fontana | “Avanti con rispetto regole”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Laresta in” anche nella settimana che si apre il 10 maggio, conper spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena, con clienti all’aperto. Lo annuncia il governatore Attilio. “I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità. Servono più vaccini”, aggiunge. “Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le”, afferma. La Regione, che lunedì apre le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 50-59 anni, è pronta ad accettare dosi di Astrazeneca rifiutate da altre Regioni, come dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione , Letizia Moratti. “Credo sia ragionevole che il Commissario Figliuolo venga incontro alla richiesta delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

'Laresta ingialla' anche nella settimana che si apre il 10 maggio, con regole per spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena, con clienti all'aperto. Lo annuncia il ...L'introduzione della "rossa" e la conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ... Per monitorare ulteriormente l'andamento dell'epidemia in ambito scolastico, Regioneha ...La vicepresidente lombarda ha annunciato che nel fine settimana la regione toccherà quota 4 milioni di somministrazioni di vaccino anticovid ...Ora è ufficiale, anche se non c’erano grandi dubbi. La Lombardia resta in fascia gialla anche per i prossimi 15 giorni. A confermarlo anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “I nost ...