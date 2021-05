Lo Monaco convinto: “ADL non deve rispondere alla Roma. Allegri, Sarri e Spalletti valgono Mourinho” (Di venerdì 7 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli ha 4 partite importanti ma la più decisiva è quella contro lo Spezia, squadra rognosa che dà fastidio. Però io penso che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per potercela fare. Gol preso contro il Cagliari? Cose che non dovrebbero capitare ma capitano. Come farebbe Lotito in caso di Serie A della Salernitana? Da regolarmente deve mollarla ma siamo in Italia quindi fatta la legge, fatto l’inganno. Non mi meraviglierei che lui riuscisse a tenere anche la Salernitana. Spero che i granata riescano a ritornare in Serie A dopo tanti anni. Emergenza difesa del Napoli? L’assenza di Koulibaly è notevole, sempre e comunque, perché determina. Quindi è una brutta gatta da pelare. Rrahmani però quando ha giocato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli ha 4 partite importanti ma la più decisiva è quella contro lo Spezia, squadra rognosa che dà fastidio. Però io penso che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per potercela fare. Gol preso contro il Cagliari? Cose che non dovrebbero capitare ma capitano. Come farebbe Lotito in caso di Serie A della Salernitana? Da regolarmentemollarla ma siamo in Italia quindi fatta la legge, fatto l’inganno. Non mi meraviglierei che lui riuscisse a tenere anche la Salernitana. Spero che i granata riescano a ritornare in Serie A dopo tanti anni. Emergenza difesa del Napoli? L’assenza di Koulibaly è notevole, sempre e comunque, perché determina. Quindi è una brutta gatta da pelare. Rrahmani però quando ha giocato ...

