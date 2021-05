Libri: Levi (Aie), 'congratulazioni a Vibo Valentia, occasione per farsi conoscere di più' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Le nostre congratulazioni alla città di Vibo Valentia, Capitale Italiana del Libro del 2021. La lettura e la cultura uniscono il Paese e questa sarà una grande occasione per il capoluogo di provincia calabrese di farsi conoscere e apprezzare ancor di più da tutti gli italiani”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, dopo l'annuncio che la giuria presieduta da Romano Montroni ha scelto questa città all'unanimità tra le sei finaliste dell'edizione di quest'anno. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Le nostrealla città di, Capitale Italiana del Libro del 2021. La lettura e la cultura uniscono il Paese e questa sarà una grandeper il capoluogo di provincia calabrese die apprezzare ancor di più da tutti gli italiani”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco, dopo l'annuncio che la giuria presieduta da Romano Montroni ha scelto questa città all'unanimità tra le sei finaliste dell'edizione di quest'anno.

