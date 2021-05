Le parole di una Signora (Di venerdì 7 maggio 2021) Maria Piera, 83 anni, mi ha scritto una lettera arrabbiata e struggente. Leggerla ha dato un senso ancora più forte al mestiere che faccio: battermi per aiutare chi non ha voce. «Sono contenta di essere anziana, di non avere più molti anni da vivere, perché non sopporto più lo sfacelo in cui hanno buttato l'Italia (che io amo tantissimo). Questa Italia così bella, ricca di storia e di cultura, così superba nella sua magnificenza e intelligenza. Spero che lei mi possa leggere, le porgo tutti i miei più cordiali saluti. Maria Piera». Questa settimana l'articolo di Panorama che sto scrivendo è dedicato alla Signora Maria Piera, e scrivo Signora con la S maiuscola perché questa è l'impressione che ho ricevuto dalla lettera, che provenga da una vera Signora. La Signora vive alle porte di Torino e quando aveva due anni è ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 maggio 2021) Maria Piera, 83 anni, mi ha scritto una lettera arrabbiata e struggente. Leggerla ha dato un senso ancora più forte al mestiere che faccio: battermi per aiutare chi non ha voce. «Sono contenta di essere anziana, di non avere più molti anni da vivere, perché non sopporto più lo sfacelo in cui hanno buttato l'Italia (che io amo tantissimo). Questa Italia così bella, ricca di storia e di cultura, così superba nella sua magnificenza e intelligenza. Spero che lei mi possa leggere, le porgo tutti i miei più cordiali saluti. Maria Piera». Questa settimana l'articolo di Panorama che sto scrivendo è dedicato allaMaria Piera, e scrivocon la S maiuscola perché questa è l'impressione che ho ricevuto dalla lettera, che provenga da una vera. Lavive alle porte di Torino e quando aveva due anni è ...

