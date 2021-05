La bufera spazza la via la tenda e porta via anche le scarpe | due ragazzi salvati in extremis | ' Fate più attenzione'

(Di venerdì 7 maggio 2021) BOLOGNOLA - Avevano allestito un campo in quota sul Monte Castel Manardo , ma la loro avventura ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una violentadi neve ha travolto il campo,ndo ...

BOLOGNOLA - Avevano allestito un campo in quota sul Monte Castel Manardo, ma la loro avventura ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una violenta bufera di neve ha travolto il campo, spazzando via la tenda e gli oggetti personali, persino le scarpe ad uno dei due. Provvidenziale intervento del Soccorso alpino di Macerata che, alle 3.30 della ...