Gomez | «Volevano vedermi sparire Messi non se lo sarebbe aspettato»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Torna a parlare il Papudopo il suo addio all’Atalanta: ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino ora al Siviglia Torna a parlare il Papue lo fa ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. SIVIGLIA – «Adesso mi sento integrato nella squadra e nella città, mi sento e mi fanno sentire importante. Inizio a dimenticarmi il Papu dell’Atalanta e comincio a sentirmi al 100%. Sono arrivato da zero gradi di Bergamo a 21 gradi di Siviglia. Loro pranzano verso le tre del pomeriggio, in Italia mangiavo alle 12.30 massimo alle 13. Una volta qui sono andato al ristorante alle 13.30 ed era chiuso». ADDIO ALL’ATALANTA – «Sapevo che c’era chi volevain campionati strani come l’Arabia o MLS. Non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L’anno scorso sono stato votato come miglior ...

Ultime Notizie dalla rete : Gomez Volevano

LA DEA - "L'Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero", ha detto il Papu Gomez sulla squadra d ...Gomez torna a parlare dell'Atalanta: "Alcune partite non le guardo perché so che vinceranno facilmente, il mio cuore resta a Bergamo".