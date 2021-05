Giorgia Meloni in lacrime: “Non sono omofoba. Da adolescente mi bullizzavano dandomi della cicciona” (Di venerdì 7 maggio 2021) Si confessa e si racconta senza filtri Giorgia Meloni. Lo fa a Verissimo, nell’intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 domani, sabato 8 maggio. Per la prima volta niente politica, la leader di Fratelli d’Italia ripercorre la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella e dal difficile rapporto con il padre. E rivela gli episodi di bullismo subiti durante l’adolescenza. “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca”, dice Giorgia Meloni. “Mio padre non c’è mai stato. È andato via di ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Si confessa e si racconta senza filtri. Lo fa a Verissimo, nell’intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 domani, sabato 8 maggio. Per la prima volta niente politica, la leader di Fratelli d’Italia ripercorre la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella e dal difficile rapporto con il padre. E rivela gli episodi di bullismo subiti durante l’adolescenza. “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca”, dice. “Mio padre non c’è mai stato. È andato via di ...

