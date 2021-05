Giorgia e Simone muoiono sul Gra. Lui doveva testimoniare sull’omicidio di Luca Sacchi (Di venerdì 7 maggio 2021) Simone Piromalli e Giorgia Albano, entrambi ventunenni, sono morti ieri in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il giovane era considerato il testimone chiave del processo per la morte di Luca Sacchi. Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, tra le uscite Nomentana e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 maggio 2021)Piromalli eAlbano, entrambi ventunenni, sono morti ieri in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il giovane era considerato il testimone chiave del processo per la morte di. Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, tra le uscite Nomentana e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

rosati22 : Morti a 20 anni in un incidente sul raccordo, Simone Piromalli era testimone nel processo sull'omicidio di Luca Sac… - bizcommunityit : Morti a 20 anni in un incidente sul raccordo, Simone Piromalli era testimone nel processo sull'omicidio di Luca Sac… - velocevolo : RT @faber_samir: Nuda canta la notte sopra i ponti di marzo Federico Garcia Lorca ?? - romasulweb : Morti a 20 anni in un incidente sul raccordo, Simone Piromalli era testimone nel processo sull'omicidio di Luca Sac… - zazoomblog : Roma. Incidente sul Grande raccordo anulare: morti Simone Piromalli e Giorgia Albano - #Roma. #Incidente #Grande… -