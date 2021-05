Gerusalemme | oltre 50 dimostranti palestinesi feriti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono più di 50 i manifestantinei violenti scontri ancora in corso sulla Spianata delle Moschee a. Lo riferisce l'agenzia Wafa aggiungendo che 23 di questi sono stati ...

l presidente palestinese Abu Mazen ha intanto accusato Israele di essere "responsabile degli sviluppi pericolosi e degli attacchi in corso" ae "delle relative conseguenze". Abu Mazen ha ...Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso alla nazione in occasione della 'Giornata di Qods' (), ricorrenza annuale dedicata dalla Repubblica islamica al sostegno della ...Sono più di 50 i manifestanti palestinesi feriti nei violenti scontri ancora in corso sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo riferisce l'agenzia Wafa aggiungendo che 23 di questi sono stati po .... Giornate all’insegna della tensione tra israeliani e palestinesi. Al centro degli eventi che potrebbero innescare un’escalation su tutti i fronti c’è Gerusalemme, dove da diversi giorni si assiste a ...