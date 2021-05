Francesco Gabbani protagonista della “Suite 102.5 Prime Time Live” (Di venerdì 7 maggio 2021) MILANO – Ogni lunedì sera dalle 21 la “Suite 102.5 Prime Time Live” è in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 e ospita, nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono Live in un’atmosfera intima. Il prossimo protagonista sarà Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, autore di grandi successi come “Amen”, con la quale ha vinto Sanremo 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma”, con cui ha vinto il festival nel 2017 nei ‘Big’, “Tra le granite e le granate” e “Viceversa”, classificatasi seconda a Sanremo 2020. Date le recenti disposizioni governative, il concerto all’Arena di Verona previsto per l’8 ottobre 2020 e spostato successivamente al 26 aprile ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) MILANO – Ogni lunedì sera dalle 21 la “102.5” è in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 e ospita, nei suoi studi di Milano, i grandi artistimusica italiana che si esibisconoin un’atmosfera intima. Il prossimosarà, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, autore di grandi successi come “Amen”, con la quale ha vinto Sanremo 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma”, con cui ha vinto il festival nel 2017 nei ‘Big’, “Tra le granite e le granate” e “Viceversa”, classificatasi seconda a Sanremo 2020. Date le recenti disposizioni governative, il concerto all’Arena di Verona previsto per l’8 ottobre 2020 e spostato successivamente al 26 aprile ...

