Covid | a Sorrento apre l’hub vaccinale di Federalberghi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà attivo a partire da lunedì 10 maggioallestito daPenisola Sorrentina in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud. La struttura sarà ospitata nel centro congressi dell’hotel Vesuvio e sarà dotata di quattro box vaccinali presso i quali si potrà somministrare il siero anti-a un massimo di 400 persone al giorno nell’arco di 12 ore. Le spese saranno a carico dell’associazione. Da lunedì a venerdì della prossima settimana nelallestito daPenisola Sorrentina saranno vaccinati 1.300 ultrasessantenni in base alle convocazioni già effettuate dalla Regione Campania; a partire da sabato prossimo, invece, prenderà il via la campagna di immunizzazione del personale delle imprese alberghiere. Responsabile ...

Sarà attivo a partire da lunedì 10 maggio l'hub vaccinale allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud. La struttura, la prima di carattere privato in tutta ...