(Di venerdì 7 maggio 2021)(Milano), 7 maggio 2021. Il tribunale del Riesame di Milano, chiamato a verificare gli estremi per la misura cautelare in, ha confermato tutto l'impianto accusatorio nei confronti ...

Giorno_Legnano : Corbetta, l'ex comandante resta in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Corbetta comandante

IL GIORNO

Furci, arrestato con l'accusa di aver nascosto della droga nell'auto delladiLia Vismara, non potrà così con ogni probabilità essere presente all'ultima udienza della causa che ...Antonio Lotito ,della Polizia Locale di Gallarate, la vede come una scelta non così ... 61 anni, Lotito ha comandato la Polizia Locale a Busto Garolfo,, Magenta e Cesano Maderno, ...Convalidata la custodia cautelare per Salvatore Furci. Il 20 maggio la sentenza sulla causa di lavoro contro il sindaco Ballarini ...Antonio Lotito ha raggiunto la data di pensionamento con l'1 maggio, ma ha deciso di proseguire il suo servizio "nell'interesse pubblico", fino alle elezioni fissate per l'autunno ...