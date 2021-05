Ci sono degli europarlamentari italiani in prima fila per capire cosa farà la UE con i FLoC (Di venerdì 7 maggio 2021) La pubblicità è l’anima del commercio, anche su internet. Per questo motivo si parla spesso e volentieri di come le piattaforme utilizzino i dati degli utenti (non solo sui social, ma anche nelle abitudini di navigazione) per una profilazione che porta ad “annunci” mirati. Si è parlato per molti anni dei Cookie, ma ora la nuova polemica riguarda il modo in cui Chrome starebbe provando ad aggirare le normative vigenti puntando tutto sui FLoC Google. E ci sono tre europarlamentari della Lega che hanno preso a cuore questa vicenda, chiedendo all’Unione Europea se la contromossa per regolamentare anche questa novità sia pronta. LEGGI ANCHE > C’è la possibilità di capire se sei parte dell’esperimento di Google sui FLoC Per il momento, come si legge nell’interrogazione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) La pubblicità è l’anima del commercio, anche su internet. Per questo motivo si parla spesso e volentieri di come le piattaforme utilizzino i datiutenti (non solo sui social, ma anche nelle abitudini di navigazione) per una prozione che porta ad “annunci” mirati. Si è parlato per molti anni dei Cookie, ma ora la nuova polemica riguarda il modo in cui Chrome starebbe provando ad aggirare le normative vigenti puntando tutto suiGoogle. E citredella Lega che hanno preso a cuore questa vicenda, chiedendo all’Unione Europea se la contromossa per regolamentare anche questa novità sia pronta. LEGGI ANCHE > C’è la possibilità dise sei parte dell’esperimento di Google suiPer il momento, come si legge nell’interrogazione ...

Advertising

