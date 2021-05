Caso Cucchi, il processo d’appello. Carabinieri condannati a 13 anni per il pestaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) processo Stefano Cucchi, quattro medici prescritti, uno assolto. Due Carabinieri condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale. processo Cucchi, Di Bernardo e D’Alessandro condannati a 13 anni nel processo d’appello. Il carabiniere Mandolini è stato condannato a 4 anni per falso. Condannato a due anni per lo stesso motivo anche Francesco Tedesco, il carabiniere che ha rivelato il pestaggio avvenuto nella Caserma Casilina. Caco Cucchi, il processo di primo grado: due Carabinieri condannati a dodici anni per omicidio Dopo una lunga giornata trascorsa in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)Stefano, quattro medici prescritti, uno assolto. Duea 13per omicidio preterintenzionale., Di Bernardo e D’Alessandroa 13nel. Il carabiniere Mandolini è stato condannato a 4per falso. Condannato a dueper lo stesso motivo anche Francesco Tedesco, il carabiniere che ha rivelato ilavvenuto nella Caserma Casilina. Caco, ildi primo grado: duea dodiciper omicidio Dopo una lunga giornata trascorsa in ...

