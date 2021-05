Caso Amara: le affermazioni di Davigo sui verbali (Di venerdì 7 maggio 2021) Piero Amara, è un avvocato di 48 anni di uno studio con sedi a Roma e a Dubai, amico di molti magistrati importanti e da un paio di anni. Da un paio d’anno il Caso Amara è diventato nome e volto conosciuto poiché sembrerebbe essersi immischiato all’interno di un sistema di relazioni tra consiglieri di Stato e aziende che partecipano agli appalti pubblici milionari. Le dichiarazioni di Davigo sul Caso Amara Intervistato a Piazzapulita, su La 7, Davigo ha affermato sul Caso Amara “Cosa ho pensato ricevendo una copia Word dei verbali di Amara? Che mi sembrava incomprensibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa l’iscrizione, e quelle cose richiedevano indagini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Piero, è un avvocato di 48 anni di uno studio con sedi a Roma e a Dubai, amico di molti magistrati importanti e da un paio di anni. Da un paio d’anno ilè diventato nome e volto conosciuto poiché sembrerebbe essersi immischiato all’interno di un sistema di relazioni tra consiglieri di Stato e aziende che partecipano agli appalti pubblici milionari. Le dichiarazioni disulIntervistato a Piazzapulita, su La 7,ha affermato sul“Cosa ho pensato ricevendo una copia Word deidi? Che mi sembrava incomprensibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa l’iscrizione, e quelle cose richiedevano indagini ...

