(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Oggi, invece, "non esiste una vera e propria candidatura die l'Italia finora è stata piuttosto timida nelle sue mosse", sottolinea Iuri Prado, presidente della neonata Camera degli avvocati industrialisti, che è pronta ad aiutare il Governo nella preparazione del dossier. "Se il nostro Paese fosse escluso dalla partita, sarebbe l'ennesimo caso di marginalizzazione dell'Italia e degli italiani, sempre più semplici spettatori nell'Unione, e per di più paganti. Su questa scena dovremmo essere attori, occorre tenere viva l'attenzione", puntualizza. Rispetto al 3 settembre dello scorso anno, quando l'allora premier Giuseppe Conte diede il suo benestare alla scelta diper la sede del Tub, preferendola a Torino, c'è un nuovo Governo, che avrebbe però ben presente il peso di questa assegnazione. Il ministro per lo Sviluppo ...

Advertising

TV7Benevento : Brevetti: Tribunale a rischio, Parigi e Monaco possono 'soffiarlo' a Milano (2)... - TV7Benevento : Brevetti: Tribunale a rischio, Parigi e Monaco possono 'soffiarlo' a Milano... - RenataRighettiP : RT @BugnionSpa: - #Brevetti: Ddl di riforma entro metà luglio - Il governo conferma il sostegno a #Milano come sede centrale del Tribunale… - FondazioneUnimi : RT @BugnionSpa: - #Brevetti: Ddl di riforma entro metà luglio - Il governo conferma il sostegno a #Milano come sede centrale del Tribunale… - ___________Luca : Tribunale svedese dei brevetti e del mercato: i testi classici che fanno parte del patrimonio culturale svedese pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti Tribunale

Metro

... Merkel e Pfizer non ci stanno, vertici Ue con Biden 7 Maggio 2021 Vaccini e revoca, l'... Il provvedimento è stato emesso dal gip deldi Ivrea su... Read More Condividi su: WhatsApp ...'La svolta di Biden sul libero accesso per tutti aisui vaccini è un importante passo in ... Dopo la decisione deldi Cagliari, secondo il quale i 5 Stelle non hanno una ...Milano, 7 mag. (Adnkronos) - A otto mesi dalla decisione del Governo di candidare Milano a sede del Tribunale unificato dei Brevetti, il dossier è al palo. C'è un'impasse tecnica - manca ancora la rat ...E' andata deserta l'asta del 5 maggio scorso, a un prezzo base di 95 milioni di euro, del produttore bolognese ...