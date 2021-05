Bonus genitori separati e divorziati: a chi spetta e come funziona (Di venerdì 7 maggio 2021) Bonus genitori separati e divorziati: un provvedimento inedito nel Decreto Sostegni. Vediamo a chi spetta e come funziona Sono diverse le misure per aiutare le famiglie in difficoltà previste nel nuovo Decreto sostegni voluto dal governo Draghi ma ce n’è una in particolare che rappresenta una novità. Parliamo per Bonus dedicato ai genitori separati o L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021): un provvedimento inedito nel Decreto Sostegni. Vediamo a chiSono diverse le misure per aiutare le famiglie in difficoltà previste nel nuovo Decreto sostegni voluto dal governo Draghi ma ce n’è una in particolare che rappresenta una novità. Parliamo perdedicato aio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

viaggrego : RT @viaggrego: #Bonus da 800 euro per #GenitoriSeparati, approvato l’#emendamento Pillon-Salvini - LeoTricorn : RT @VanityFairIt: Per la prima volta vengono presi in considerazione i genitori separati e divorziati con una forma di sostegno dedicata: u… - Madison11998499 : RT @VanityFairIt: Per la prima volta vengono presi in considerazione i genitori separati e divorziati con una forma di sostegno dedicata: u… - VanityFairIt : Per la prima volta vengono presi in considerazione i genitori separati e divorziati con una forma di sostegno dedic… - viaggrego : #Bonus da 800 euro per #GenitoriSeparati, approvato l’#emendamento Pillon-Salvini -