Altro che accelerazione La Lombardia è a corto di vaccini Ma il Governo è convinto di immunizzare il 70% degli italiani entro agosto

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’addio di Guido Bertolaso alla campagna vaccinale inperché, a suo dire, il suo compito era concluso, ieri l’hub vaccinale di Novegro, alle porte di Milano, era deserto. Sembrava procedere spedita nelle somministrazioni laed invece mancano le dosi. “La programmazione nell’hub prevede circa 2.100 persone. La capacità vaccinale del cè di circa 5.000 utenti al giorno, questa diminuzione è dovuta a un problema nazionale ed europeo di rifornimento di”, ha spiegato il Sovrintendente Sanitario del San Donato, Valerio Alberti. Un problema quindi nazionale, e non dipeso dalla Regione, come avvenuto in precedenti disservizi. Fabrizio Pregliasco, virologo all’UniversitàStudi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, ha specificato che si tratta di una ...

Advertising

MatteoRichetti : Certo che ce lo ricordiamo: Conte, Salvini e Di Maio tutti con Trump e Bannon. E noi a costruire @Azione mentre il… - VittorioSgarbi : Francia e Inghilterra minacciano di farsi la guerra per l’isola di Jersey. Altro che Europa: la pace ostaggio di un… - borghi_claudio : E @vfeltri centra il problema a @Ariachetira Quello che uccide il turismo è il timore dei LOCKDOWN e del COPRIFUOCO… - _Marco2808 : RT @nicolettamart14: 'Noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapidità,… - dekadanze : @s4bbat più che altro ho voglia di dedicarmi a queste cosettine ,, lo voglio fare a tema guts e jack ,, -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

La Verità

Segnalati poi 137 guariti e unmorto. Gli attualmente positivi sono ora 2.645, 39 meno di ... erano il 13,2% nel periodo 22 marzo - 4 aprile 2021: segnola campagna di vaccinazioni inizia a ...'Questa pur di fare l'aperitivo sotterrerebbe tutta la famiglia', scrive un. 'schifo, avrei dato la mia vita per i miei nonni.schifo!', aggiunge unutente. 'amarezza sentire ...Analizzando le ricerche effettuate su piattaforme come Lyst e ShopStyle e scorrendo i feed di Instagram si scopre che ci sono alcune sfumature destinate a dominare il look della stagione più calda del ...Il giornalista e scrittore ha appena pubblicato «Nient’altro che la verità», in cui il killer Maurizio Avola dice di aver fatto parte del commando che ha ucciso Borsellino e la sua scorta. «In ogni ca ...