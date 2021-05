20.000 spettatori ammessi a Misano per il Motomondiale (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Misano World Circuit Marco Simoncelli si prepara per accogliere i tifosi. Il circuito romagnolo ha avviato la vendita dei biglietti per Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la seconda manifestazione del Motomondiale che si tiene in Italia dopo il classico round al Mugello. Gli organizzatori hanno annunciato che saranno 20.000 le persone ammesse ogni giorno nel circuito, il doppio rispetto alle 10.000 presenti nel doubleheader che si corse lo scorso settembre. Fino all’8 di luglio sono applicabili degli sconti per coloro che prenoteranno anticipatamente un posto sulle gradinate. L’intento del tracciato dedicato dedicato a Marco Simoncelli è quello di accogliere il pubblico anche nel week-end del 13 giugno quando scenderanno in pista i protagonisti del Mondiale Superbike. La prova riservata alle ‘derivate’ potrebbe essere il primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) IlWorld Circuit Marco Simoncelli si prepara per accogliere i tifosi. Il circuito romagnolo ha avviato la vendita dei biglietti per Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la seconda manifestazione delche si tiene in Italia dopo il classico round al Mugello. Gli organizzatori hanno annunciato che saranno 20.000 le persone ammesse ogni giorno nel circuito, il doppio rispetto alle 10.000 presenti nel doubleheader che si corse lo scorso settembre. Fino all’8 di luglio sono applicabili degli sconti per coloro che prenoteranno anticipatamente un posto sulle gradinate. L’intento del tracciato dedicato dedicato a Marco Simoncelli è quello di accogliere il pubblico anche nel week-end del 13 giugno quando scenderanno in pista i protagonisti del Mondiale Superbike. La prova riservata alle ‘derivate’ potrebbe essere il primo ...

