Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 15:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)DEL 6 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI ...

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Appia Nuova in direzione del Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Ardeatina all'altezza di via della Fotografia - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via dei Monti Tiburtini - romamobilita : #viabilità #Roma, per incidente traffico intenso sul #Gra tra Nomentana e Centrale del Latte in carreggiata interna - romamobilita : #viabilità #Roma, per incidente traffico intenso sul #Gra tra diramazione Roma sud e Nomentana in carreggiata interna -

