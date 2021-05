Vaccini | Macron ' favorevole' a revoca brevetti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Emmanuel, si dice "del tutto" alladeisui. Il presidente francese è questa mattina in visita nel nuovo vaccinodromo gigante della Porte de Versailles, nel ...

Emmanuel, si dice "del tutto favorevole" alla revoca dei brevetti sui. Il presidente francese è questa mattina in visita nel nuovo vaccinodromo gigante della Porte de Versailles, nel sud - ovest ...Parigi, 06 mag 12:05 - La vaccinazione contro il coronavirus in Francia sarà aperta a tutti e senza limiti d'età a partire dal 12 maggio. Lo ha detto il presidente...PARIGI, 06 MAG - Emmanuel Macron, si dice "del tutto favorevole" alla revoca dei brevetti sui vaccini. Il presidente francese è questa mattina in visita nel nuovo vaccinodromo gigante della Porte de V ...(ANSA) - PARIGI, 06 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncia vaccinazioni aperte 'senza limiti d'età' a partire dal 12 maggio ...