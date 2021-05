Udinese-Bologna (8 maggio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla Dacia Arena sfida tra due squadre che hanno otto punti di vantaggio sul terzultimo posto, sono appaiate a 39 punti e una vittoria darebbe la quasi completa certezza della salvezza. L’Udinese ha perso la quarta gara casalinga consecutiva facendosi rimontare dalla Juve con due regali di De Paul e Scuffet, il Bologna ha dovuto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla Dacia Arena sfida tra due squadre che hanno otto punti di vantaggio sul terzultimo posto, sono appaiate a 39 punti e una vittoria darebbe la quasi completa certezza della salvezza. L’ha perso la quarta gara casalinga consecutiva facendosi rimontare dalla Juve con due regali di De Paul e Scuffet, ilha dovuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Bologna Arbitri: E alla fine Orsato tornò all'Inter (in parte) 15.00 IRRATI MELI - ALASSIO IV: MARINI VAR: BANTI AVAR: VIVENZI UDINESE - BOLOGNA Sabato 08/05 h. 15.00 SANTORO CECCONI - ROSSI M. IV: DI MARTINO VAR: ABISSO AVAR: BINDONI

Udinese - Bologna: ecco i 6 arbitri Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Udinese - Bologna, gara valida per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21. Udinese - Bologna sabato ore 15.00 Santoro Cecconi - Rossi M. Iv: Di Martino Var: Abisso Avar: ...

Udinese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Calcio d'Angolo Calcio: Valeri arbitra Juve-Milan, Benevento-Cagliari a Doveri Spezia-Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter-Samp ROMA (ITALPRESS) – Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus-Milan, classica del calcio italiano, big-match della 35esima giornata e ...

NEWS – Dzeko, ecco l’idea di Mourinho! Ospina, Politano, Castrovilli, Pedro, de Ligt… La 35a giornata del campionato di Serie A si avvicina: si parte sabato alle 15 con Spezia-Napoli e Udinese-Bologna dopo l’impegno infrasettimanale della Roma in Europa League giovedì nella semifinale ...

