Tommaso Zorzi | genio o bluff?

(Di giovedì 6 maggio 2021) Da quando ha vinto il Grande Fratello Vip e ha accettato di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi, il conduttore al Punto Z e l’ospite al Maurizio Costanzo Show, tutti hanno sentito il bisogno di dire qualcosa su Tommaso Zorzi, che sia sovraesposto o che sia sottostimato, che stia finalmente raccogliendo i frutti del suo lavoro o che stia rubando una possibilità a qualcuno di più meritevole di lui. Tommaso ha 25 anni, prima del Gf, il programma che è riuscito a farlo emergere come personaggio al punto da raddoppiare i suoi follower su Instagram, ha cercato di percorrere altre strade non tutte riuscitissime: a #Riccanza ha acceso per la prima volta il radar del pubblico, a Danca Dance Dance e a Pechino Express è passato quasi inosservato, mentre sui social si è accattivato il pubblico attraverso imitazioni, mini-format e messaggi sociali che sono riusciti in qualche modo a far capire a tutti che il ragazzo non era stupido, che aveva una buona proprietà di linguaggio e che, con un po’ di fortuna, avremmo ancora sentito parlare di lui.