The Last of Us Remake per Ps5: non solo upgrade della risoluzione (Di giovedì 6 maggio 2021) Game Reactor, che si è dimostrato affidabile in passato, ha rivelato in un nuovo rapporto che il Remake ancora da annunciare non sarà un semplice adattamento come accaduto con PlayStation 4. Il Remake di PlayStation 5 sfrutterà la potenza della console e le funzionalità viste nel motore di The Last of Us: Part II, migliorando non solo la grafica ma alcune altre cose non specificate. Anche se sarebbe stato molto divertente vedere la reazione del mondo a una rivelazione a sorpresa di questo progetto, il rapporto di Schreier su ciò che è accaduto ai PlayStation Studios di recente lo ha rovinato in una certa misura. Dico in una certa misura perché le persone sembrano pensare che questo sarà fondamentalmente solo un "semplice" The Last of Us: Remastered.

