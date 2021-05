Test sierologico a Roma e nel Lazio, attenzione ai prezzi gonfiati. D’Amato: «Non fatevi fregare» (Di giovedì 6 maggio 2021) Un Test sierologico dovrebbe costare circa 20 euro eppure nel Lazio c’è chi ha dovuto spendere fino ad 82 euro. Parliamo del prezzo non di un tampone bensì dell’esame che permette di scoprire quanti sono gli anticorpi che una persona ha sviluppato contro il Covid-19. Se un tempo i sierologici erano meno richiesti oggi, con la campagna vaccinale, sempre più persone effettuano il Test per scoprire se – dopo il vaccino – il corpo ha avuto una risposta immunitaria. Tuttavia nella Regione Lazio qualcosa non torna e a riguardo si è espresso anche Alessio D’Amato, assessore alla sanità della regione. Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel Lazio: come prenotare, da quando e dove Test sierologico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Undovrebbe costare circa 20 euro eppure nelc’è chi ha dovuto spendere fino ad 82 euro. Parliamo del prezzo non di un tampone bensì dell’esame che permette di scoprire quanti sono gli anticorpi che una persona ha sviluppato contro il Covid-19. Se un tempo i sierologici erano meno richiesti oggi, con la campagna vaccinale, sempre più persone effettuano ilper scoprire se – dopo il vaccino – il corpo ha avuto una risposta immunitaria. Tuttavia nella Regionequalcosa non torna e a riguardo si è espresso anche Alessio, assessore alla sanità della regione. Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson in farmacia ae nel: come prenotare, da quando e dove...

