Tabacco | intesa Coldiretti-Philip Morris per la sostenibilità

Rinnovata l'intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti per l'acquisto del Tabacco in foglia coltivato in Italia. L'iniziativa si ricollega all'accordo siglato dal Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris Italia che prevede, da parte della multinazionale, investimenti sulla filiera tabacchicola italiana fino a 500 milioni.

Ultime Notizie dalla rete : Tabacco intesa Tabacco, rinnovata intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti ROMA - Rinnovata oggi l'intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti per l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia. L'intesa con Coldiretti si situa nel contesto dall'accordo siglato tra il Mipaf e Philip Morris Italia che prevede investimenti fino a un totale di 500 milioni ...

