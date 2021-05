Superlega alla Uefa | “Nessuna possibilità di esclusione dalle coppe”

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'ANSA ha riportato alcune dichiarazioni di alcune fonti molto vicine alle: "Non si può escludere un club dChampions League"

...proprietà sono state mal riportate. Io ho invece detto che la proprietà ha sempre continuato a supportare il club nonostante la crisi economica globale generata dalla pandemia'. Tema: '...E' la stessa logica della, se si vuole proseguire su un sistema del genere che ha già fallito...". E' la risposta del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, all'Adnkronos,...Il web si è scatenato, la decisione di penalizzare le compagini più deboli a favore di quelle più forti non è andata giù alla maggior parte dei tifosi ... Ma non è bastata la lezione della SuperLega?” ...L'ANSA ha riportato alcune dichiarazioni di alcune fonti molto vicine alle Superlega: "Non si può escludere un club dalla Champions League" ...