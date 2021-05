Sul "sì" di Gualtieri pende ancora, nonostante le smentite. L'ipotesi Zingaretti (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, e le parole pronunciate ieri ad “Agorà” da Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, sono piccole pietre lungo il percorso che deve portare il Pd a presentare il suo candidato di punta a sindaco, considerata la data delle primarie, il 20 giugno (sono già in campo Giovanni Caudo, Monica Cirinnà e Tobia Zevi) e la presenza di un nome, quello di Roberto Gualtieri, dato da tempo sul punto di ufficializzare la corsa. E però ogni giorno non è mai il giorno giusto, tantomeno dopo aver ascoltato Zingaretti rispondere, a una domanda su Gualtieri sindaco: “Me lo auguro”. Ma aggiungendo “sento una responsabilità morale per la città” e dicendo che il candidato del centrosinistra, “chiunque sia”, correrà contro Virginia Raggi. E in quel “chiunque sia” c’è la storia preventiva delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, e le parole pronunciate ieri ad “Agorà” da Nicola, governatore del Lazio, sono piccole pietre lungo il percorso che deve portare il Pd a presentare il suo candidato di punta a sindaco, considerata la data delle primarie, il 20 giugno (sono già in campo Giovanni Caudo, Monica Cirinnà e Tobia Zevi) e la presenza di un nome, quello di Roberto, dato da tempo sul punto di ufficializzare la corsa. E però ogni giorno non è mai il giorno giusto, tantomeno dopo aver ascoltatorispondere, a una domanda susindaco: “Me lo auguro”. Ma aggiungendo “sento una responsabilità morale per la città” e dicendo che il candidato del centrosinistra, “chiunque sia”, correrà contro Virginia Raggi. E in quel “chiunque sia” c’è la storia preventiva delle ...

