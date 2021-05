Su Marte il nulla, e su Venere? La NASA registra strani segnali (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci si concentra sempre più su Marte, anche se Venere ha delle caratteristiche simili alla Terra, in più, la NASA ha rilevato qualcosa. Venere Mentre Marte sembra diventata una fermata della metropolitana, viste le continue missioni ed il viavai dalla Terra, giungono segnali da Venere. Questo, tra l’altra, oltre ad essere il pianeta più vicino al nostro, viene considerato anche il gemello della Terra, per diversi motivi. In primis, ha le sue stesse dimensioni e quasi la stessa massa. La grande differenza sta nel “temperamento”: uguali all’esterno, diversi all’interno, come tutti i gemelli. Diversamente dal nostro pianeta, Venere offre una condizione atmosferica ostile all’uomo: grande quantità di anidride carbonica, temperatura al di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci si concentra sempre più su, anche seha delle caratteristiche simili alla Terra, in più, laha rilevato qualcosa.Mentresembra diventata una fermata della metropolitana, viste le continue missioni ed il viavai dalla Terra, giungonoda. Questo, tra l’altra, oltre ad essere il pianeta più vicino al nostro, viene considerato anche il gemello della Terra, per diversi motivi. In primis, ha le sue stesse dimensioni e quasi la stessa massa. La grande differenza sta nel “temperamento”: uguali all’esterno, diversi all’interno, come tutti i gemelli. Diversamente dal nostro pianeta,offre una condizione atmosferica ostile all’uomo: grande quantità di anidride carbonica, temperatura al di ...

Advertising

nickjerseyboy : @granatiere1906 @DRaptorF22 @Mari19660 @mantegazziani @CarloAl87550029 @bruso71 @MarzianoAnsioso @capuanogio Che fl… - ezekiel : @jeperego @ZiaLulli1 Sì ma nel pezzo manca un 70% di contesto. Ormai si riportano i commenti come fossero dei fatti… - fabergian : Sento dire da una vita che su Marte c'è acqua da qualche parte,ed è una notizia di cui non me ne è mai fregato null… - EmanuelaZep : @matteosalvinimi Per avere la convalida di sfratto ci vogliono mesi. Ma dove vive su Marte? Con i tempi dei tribuna… - micheldossena : Mi sembrate vivere tutti su Marte però: il Milan con la vita da giocarsi ancora cosa dovrebbe fare? Staccare la spi… -