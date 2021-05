“Stranger Things”, ecco il teaser della quarta stagione (Di giovedì 6 maggio 2021) Netflix rilascia il teaser dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, le cui riprese sono al momento in corso. La serie creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Production e 21 Laps Entertainment è diventata un fenomeno globale sin dalla prima stagione nel 2016. Candidata tre volte agli Emmy Awards come miglior serie tv drammatica, Stranger Things è uno dei titoli più visti (e amati) di Netflix. Ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination alle più importanti manifestazioni e festival. La sola terza stagione è stata vista nei primi quattro giorni dal debutto in 40,7 milioni di case e in 64 milioni nelle prime quattro settimane. Stranger Things, la dichiarazione d’amore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Netflix rilascia ildell’attesissimadi, le cui riprese sono al momento in corso. La serie creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Production e 21 Laps Entertainment è diventata un fenomeno globale sin dalla primanel 2016. Candidata tre volte agli Emmy Awards come miglior serie tv drammatica,è uno dei titoli più visti (e amati) di Netflix. Ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination alle più importanti manifestazioni e festival. La sola terzaè stata vista nei primi quattro giorni dal debutto in 40,7 milioni di case e in 64 milioni nelle prime quattro settimane., la dichiarazione d’amore ...

Advertising

targarvdylan : RT @Daddozz: Raga ma i bambini di stranger things ormai hanno tipo 38 anni non ho capito la quarta stagione è sulla compilazione del 730 ne… - lebbrosario : RT @Daddozz: “Stranger things 4 e il controllo della prostata col demogorgone” - cereninna : RT @Daddozz: Raga ma i bambini di stranger things ormai hanno tipo 38 anni non ho capito la quarta stagione è sulla compilazione del 730 ne… - noemidv0 : RT @Daddozz: Raga ma i bambini di stranger things ormai hanno tipo 38 anni non ho capito la quarta stagione è sulla compilazione del 730 ne… - Jpolemica666 : RT @Daddozz: “Stranger things 4 e il controllo della prostata col demogorgone” -