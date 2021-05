Serena Iansiti malattia | «Ero spaventata | non sapevo come comportami»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Su “Ok Salute e Benessere” l’intervista a, che in “Un passo dal cielo” interpreta Carolina, che ha parlato di un suo problema legato all’estetica. «Ho i capelli scuri, la pelle ambrata e sono napoletana. I tratti fisici e il feeling particolare con mare e sole fanno di me un chiaro esemplare di donna mediterranea. Da piccola erouna lucertola, perennemente sotto il sole e senza mostrare il minimo turbamento. E così sono cresciuta con la convinzione che il sole fosse mio amico, senza minimamente preoccuparmi degli effetti che la tintarella potesse avere sul mio corpo. Anziché la crema protettiva applicavo quella abbronzante. Una scellerata», ha esordito. leggi anche l’articolo —> Massimo Giletti,diagnosticata da bambino: «Sono stato ricoverato più volte» «Ho continuato così per tutta ...

Advertising

alice718582701 : buongiorno solo a Serena Iansiti???????? #unpassodalcielo6 - Angelapalmas2 : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - michelespione90 : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - dumurin : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - passodalcielo6 : Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Iansiti

Altranotizia

Poi l'Europa League su Tv8 Su Rai1 la fiction 'Un passo dal cielo - I Guardiani', con Aurora Ruffino,e Giusi Buscemi nel cast con Daniele Liotti e Enrico Ianniello, ha conseguito 4,...Giovedì sera lo si vedrà entrare in scena nella puntata di ' Un passo dal cielo 6 - I guardiani' come figlio della consulente ecologica 'truffaldina' Carolina Volpi, interpretata da. '...Appuntamento con la fiction di Rai1 nella prima serata di giovedì 6 maggio . L'episodio in onda dalle 21,20 è intitolato Il ...Su "Ok Salute e Benessere" l'intervista a Serena Iansiti, che in "Un passo dal cielo" interpreta Carolina, che ha parlato di un suo problema.