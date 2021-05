Scuole aperte d'estate, quanto guadagneranno gli insegnanti? (Di giovedì 6 maggio 2021) 'Utilizzeremo il periodo estivo per costruire un nuovo inizio'. Queste le parole con cui il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato l'arrivo del piano estivo, che consentirà alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) 'Utilizzeremo il periodo estivo per costruire un nuovo inizio'. Queste le parole con cui il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato l'arrivo del piano estivo, che consentirà alle ...

Scuole aperte d'estate, quanto guadagneranno gli insegnanti? Il compenso per i progetti diversi dai PON I progetti PON, infatti, investono sono solo una parte dei fondi messi a disposizione per l'apertura delle scuole in estate. Per tutte le altre tipologie di ...

Museo Archeologico Guzman, gli orari e prenotazioni Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 10 maggio 2021 con le seguenti modalità: via mail: Questo ... Per le SCUOLE: accesso infrasettimanale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con prenotazione ...

Scuole aperte in Toscana: 1089 contagi in una settimana LA NAZIONE Scuola, Giordano (Ugl Giovani Matera):”Favorevoli alla DAD” E’ quanto sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Giovani di Matera, Domenico Giordano il quale prosegue che: “come se ciò non bastasse, si aggiungono problematiche attinenti ai mezzi di trasporto ...

Scuola, Giordano: “Favorevoli alla DAD. Aumenta il rischio di contagio tra adolescenti” E’ quanto sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Giovani di Matera, Domenico Giordano il quale prosegue che: “come se ciò non bastasse, si aggiungono problematiche attinenti ai mezzi di trasporto ...

