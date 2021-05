Sassari, cade in una pozza d’acqua un bambino di 18 mesi: perde la vita (Di giovedì 6 maggio 2021) Sassari, un bambino di 18 mesi cade in un pozza d’acqua nel giardino di casa e perde la vita. Nonostante il soccorso immediato di suo padre non c’è stato niente da fare. Sassari, un bambino di 18 mesi cade in una pozza d’acqua e muore (Getty Images)Ci troviamo in Sardegna, purtroppo Diego Santona non ce l’ha fatta, il bambino di 18 mesi che è caduto ieri mattina in una pozza d’acqua del giardino nella villetta dove viveva con i suoi genitori. Il bambino purtroppo è deceduto dopo le ore 18.30 nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021), undi 18in unnel giardino di casa ela. Nonostante il soccorso immediato di suo padre non c’è stato niente da fare., undi 18in unae muore (Getty Images)Ci troviamo in Sardegna, purtroppo Diego Santona non ce l’ha fatta, ildi 18che è caduto ieri mattina in unadel giardino nella villetta dove viveva con i suoi genitori. Ilpurtroppo è deceduto dopo le ore 18.30 nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima ...

