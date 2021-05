Roma Manchester United 3-2: ai giallorossi non riesce il miracolo. I Red Devils volano in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2020/2021 tra Roma e Manchester United: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Serviva un miracolo, la Roma ci ha provato ma non è riuscita nell’intento. Il 3-2 fa onore alla squadra di Fonseca, ma a volare in finale è il Manchester. Troppo pesante la sconfitta di Old Trafford, anche se i giallorossi hanno provato a rimediare al blackout in terra inglese. Cavani porta in vantaggio i Red Devils, rimontati nel secondo tempo da Dzeko e Cristante. Sul 2-1 per la Roma, De Gea compie almeno tre miracoli, senza i quali il match sarebbe stato probabilmente diverso. Cavani fa 2-2, il giovane Zalewski all’esordio fissa il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Serviva un, laci ha provato ma non è riuscita nell’intento. Il 3-2 fa onore alla squadra di Fonseca, ma a volare inè il. Troppo pesante la sconfitta di Old Trafford, anche se ihanno provato a rimediare al blackout in terra inglese. Cavani porta in vantaggio i Red, rimontati nel secondo tempo da Dzeko e Cristante. Sul 2-1 per la, De Gea compie almeno tre miracoli, senza i quali il match sarebbe stato probabilmente diverso. Cavani fa 2-2, il giovane Zalewski all’esordio fissa il ...

