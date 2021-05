Ricorso collettivo contro le GPS: inammissibile perché le graduatorie non sono comuni a tutti i ricorrenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), con la sentenza n. 5175 del 04 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile il Ricorso collettivo interposto da un gran numero di docenti: la peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Il TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), con la sentenza n. 5175 del 04 maggio 2021, ha dichiaratoilinterposto da un gran numero di docenti: la peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, culminante con l’adozione di diverseper ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che con un unico gravame piùimpugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per ...

