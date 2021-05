Processo Cerciello, condannati in primo grado i due americani (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte d’Assise di Roma ha condannato alla pena dell’ergastolo Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth, i due americani imputati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Trastevere con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019. Al termine del Processo i giudici hanno accolto, dopo una camera di consiglio-fiume di oltre 13 ore, le accuse della procura che aveva chiesto il carcere a vita per i due americani, accusati di concorso in omicidio. In lacrime la vedova di Cerciello alla lettura del verdetto. “È stato un lungo e doloroso Processo – ha detto – Questo non mi riporterà Mario, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova”. “Questa sentenza – ha commentato invece Renato Borzone, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte d’Assise di Roma ha condannato alla pena dell’ergastolo Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth, i dueimputati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso a Trastevere con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019. Al termine deli giudici hanno accolto, dopo una camera di consiglio-fiume di oltre 13 ore, le accuse della procura che aveva chiesto il carcere a vita per i due, accusati di concorso in omicidio. In lacrime la vedova dialla lettura del verdetto. “È stato un lungo e doloroso– ha detto – Questo non mi riporterà Mario, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova”. “Questa sentenza – ha commentato invece Renato Borzone, ...

