Pomezia, via le barriere architettoniche da Piazza Indipendenza e Largo Catone: ecco quando si parte (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Comune di Pomezia ha dato l’okay per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza Indipendenza e Largo Catone. I lavori partiranno tra circa tre mesi e prevederanno l’abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi pedonali di Piazza Indipendenza e Largo Catone, finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico per un valore di circa 340mila euro. Piazza Indipendenza e Largo Cotone: gli interventi Il progetto prevede: sostituzione della pavimentazione e nuova illuminazione dell’area di Largo Catone; rifacimento delle parti maggiormente degradate della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Comune diha dato l’okay per l’abbattimento dellein. I lavori partiranno tra circa tre mesi e prevederanno l’abbattimento delledegli spazi pedonali di, finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico per un valore di circa 340mila euro.Cotone: gli interventi Il progetto prevede: sostituzione della pavimentazione e nuova illuminazione dell’area di; rifacimento delle parti maggiormente degradate della ...

