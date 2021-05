‘Non ho inviato fiori alla Gregoraci’: lui ha occhi solo per la d’Urso (Di giovedì 6 maggio 2021) “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. Chi scrive è il noto professionista Francesco Zangrillo, sul suo account privato Instagram. Con queste L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 maggio 2021) “Per rispetto della verità non corteggio e non hoSignora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. Chi scrive è il noto professionista Francesco Zangrillo, sul suo account privato Instagram. Con queste L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ilSimoPole : @Iusername70 Sdrammatizzo inoltrandoti quello che mi hanno inviato stamattina, immagina quanti respiri ho fatto pri… - pameladiverona : RT @EmilianaCarifi: Quindi Renzi sapeva del video perché l'autrice l'aveva già inviato a un quotidiano nazionale, che non ha risposto,ma ch… - CasaliGiul : RT @tomasomontanari: Allora dopo tutto l’umanità non si salverà grazie all’avidità, al mercato, al profitto... #covid_19 Revoca dei #breve… - RaiRadioKids : ?? IL CASTING PER CANTARE ALLO ZECCHINO D’ORO STA PER CHIUDERE! ? Avete inviato il video provino dei vostri bimbi? S… - ZanghiGiovanni : RT @sibilla75: Quindi Renzi sapeva del video perché l'autrice l'aveva già inviato a un quotidiano nazionale, che non ha risposto,ma che a q… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Non inviato Brumotti aggredito, gli insulti di Chef Rubio: «Troppo poche te ne hanno date» Corriere della Sera