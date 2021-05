NBA 2020-2021, i risultati della notte (6 maggio): Atlanta e Gallinari fermano i Suns, Denver batte i Knicks e i Bucks evitano lo scoglio Wizards (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella notte di oggi si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Vittoria fondamentale in chiave playoff per Danilo Gallinari e i suoi Atlanta Hawks, che superano i Phoenix Suns nettamente. Successi d’alta classifica anche per Denver, Utah e Milwaukee, mentre vincono anche Boston, Portland, Philadelphia, Memphis e Sacramento. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria pensantissima per gli Atlanta Hawks che superano i lanciatissimi Phoenix Suns per 135-103. Gallinari e compagni guidano il match per quasi tutto il tempo, ma è il 38-15 dell’ultimo quarto a piegare la resistenza dei Suns, al primo ko dopo cinque vittorie. Per gli Hawks, invece, terzo successo consecutivo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Nelladi oggi si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA. Vittoria fondamentale in chiave playoff per Daniloe i suoiHawks, che superano i Phoenixnettamente. Successi d’alta classifica anche per, Utah e Milwaukee, mentre vincono anche Boston, Portland, Philadelphia, Memphis e Sacramento. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria pensantissima per gliHawks che superano i lanciatissimi Phoenixper 135-103.e compagni guidano il match per quasi tutto il tempo, ma è il 38-15 dell’ultimo quarto a piegare la resistenza dei, al primo ko dopo cinque vittorie. Per gli Hawks, invece, terzo successo consecutivo e ...

