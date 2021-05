Mercato Inter: per i big c'è la fila, ma per fare bene in Europa non si può smantellare (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - L'attesa riunione tra i vertici dell'Inter , con il presidente Steven Zhang, il tecnico Antonio Conte e i responsabili della dirigenza, sarà uno spartiacque per capire come la società ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - L'attesa riunione tra i vertici dell', con il presidente Steven Zhang, il tecnico Antonio Conte e i responsabili della dirigenza, sarà uno spartiacque per capire come la società ...

Advertising

Gazzetta_it : .@Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Poi mercato, stadio e sponsor - calciotoday_it : ???'L'anno scorso sono stato vicino al #Barcellona, avevo già parlato con #Messi ?? #Lautaro Martinez rivela di ess… - beatone__ : RT @fcin1908it: Mercato Inter, ottima notizia. GdS: “Subito dopo il finanziamento accelerata per…” - MarisciaFox : RT @fontafrancesco1: #Inter, l'accelerata per il rinnovo di Alessandro #Bastoni dopo la chiusura per il finanziamento. #SerieA #Mercato @Ga… - JosephSayah16 : RT @fontafrancesco1: #Inter, l'accelerata per il rinnovo di Alessandro #Bastoni dopo la chiusura per il finanziamento. #SerieA #Mercato @Ga… -