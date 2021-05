Masters1000 Madrid, Matteo Berrettini: “Il tie-break è stato determinante. Risento ancora dell’infortunio agli addominali” (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Berrettini ha vinto il delicato match degli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid contro l’argentino Federico Delbonis. L’azzurro, a fine match, ha spiegato l’importanza di portare a casa il tie-break con un’entusiasmante rimonta quando era sotto 4-1. “Ho pensato che alla fine era 4-1, ma c’era solo un mini-break da recuperare. Poi una volta 4-4, beh, diventa un ring; a quel punto vince chi lo vuole di più“. Questo il commento del tennista romano a domanda diretta nell’immediato post partita. Nonostante abbia dimostrato sin qui una condizione fisica di buonissimo livello, Berrettini ha confessato di risentire ancora del problema ai muscoli addominali: “Sento ancora l’infortunio, è davvero particolare. ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)ha vinto il delicato match degli ottavi di finale deldicontro l’argentino Federico Delbonis. L’azzurro, a fine match, ha spiegato l’importanza di portare a casa il tie-con un’entusiasmante rimonta quando era sotto 4-1. “Ho pensato che alla fine era 4-1, ma c’era solo un mini-da recuperare. Poi una volta 4-4, beh, diventa un ring; a quel punto vince chi lo vuole di più“. Questo il commento del tennista romano a domanda diretta nell’immediato post partita. Nonostante abbia dimostrato sin qui una condizione fisica di buonissimo livello,ha confessato di risentiredel problema ai muscoli: “Sentol’infortunio, è davvero particolare. ...

