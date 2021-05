LIVE Venezia-Schio 16-18 | Finale A1 basket femminile in DIRETTA | grande equilibrio nel primo tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-18 Canestro di Penna 14-18 Uno su due ai liberi per Penna 13-18 Canestro di Sottana 13-16 Brutto colpo per Carangelo che esce 13-16 Canestro di Howard che sbaglia il libero addizionale 11-16 Tripla di Sottana e +5! 11-13 Canestro Howard 9-13 Canestro André eriallunga 9-11 Canestro Gruda 9-9 Tripla Penna e pareggio! 6-9 Canestro Petronyte, orarisponde a4-9 Canestro di Cinili 4-7 Canestro di Fagbenle 2-7 Canestro di Howard esi sblocca 0-7 Tre su tre alla lunetta per Cinili 0-4 Canestro di Dotto che poi sbaglia il libero aggiuntivo 0-2 Errori al tiro da entrambe le squadre in questi primi due minuti di gioco 0-2 Ilcanestro del match è dicon ...